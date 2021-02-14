Италия

Перед началом дерби против Милана коллектив Антонио Конте будет опережать подопечных Стефано Пьоли на одно очко.

Домашний поединок миланского Интера против римского Лацио должен был стать для команды Антонио Конте перед определяющим дерби против Милана, однако накануне противостояния на Джузеппе Меацца "россонери" умудрились потерять очки в гостевом матче против Специи, в результате чего разве что не постелили красную дорожку для соседей по городу по направлению к вершине турнирной таблицы. Однако в первую очередь от "нерадзурри" требовалась их собственная победа над "бьянкочелести".

Именно коллективы Антонио Конте и Симоне Индзаги были теми командами, которые в последних встречах национального первенства не теряли очки, поэтому битва между ними ожидалась достаточно горячей. К сожалению, непосредственно на поле ситуация именно со спортивной частью противостояния была далекой от равенства для обеих сторон. Наставник "змей" переиграл коллегу по тренерскому цеху во всех тактических компонентах.

Начало отчетной встречи не особо предвещало беды "орлам". Лацио неплохо контролировал мяч под фирменным прессингом от соперников, но с переходом в завершающую треть поля наблюдались определенные проблемы. Интер начал играть с мячом в ногах лишь к исходу десятой минуты, причем сразу умудрился создать голевой момент, но ударом из полукруга у штрафной Лаутаро отправил мяч в сторону от правой штанги. Стабильное развитие встречи позволяло тренерским задумкам исправно работать, однако на 20-й минуте случился эпизод, который полностью нарушил все ранее созданные конструкции.

Уэсли Худт в правом фланге собственной штрафной хотел остановить рывок к мячу Лаутаро Мартинеса, но срубил соперника подкатом, после чего Ромелу Лукаку реализовал одиннадцатиметровый удар, пробив в левый угол ворот Рейны. В этот момент гости подсели в плане психологии, в результате чего пропустили еще один гол уже перед самым перерывом. Вновь пришлось говорить о везении "змей", ведь подкат Брозовича перед чужой штрафной завершился рикошетом от ноги Лаццари, после чего мяч отправился прямиком в расстрельную позицию для Лукаку.

Проблемы с кадровым потенциалом Симоне Индзаги попытался скрыть двойной заменой после перерыва, что помогла Лацио некоторое время продержаться на плаву. Даже больше — римляне забили гол на 61-й минуте, также не обойдясь без везения. Милинкович-Савич ударом со штрафного отправил мяч в корпус Эскаланте, благодаря чему Ханданович оказался отыгран.

Радовались гости недолго — через три минут Пароло ничего не смог сделать с набравшим ход Лукаку в правом фланге контратаки, после чего бельгиец вошел в штрафную, и покатил на пустые ворота для Лаутаро Мартинеса. Антонио Конте был настолько доволен игрой своей команды, что все замены произвел уже после третьего забитого Интером мяча.

Главной проблемой Лацио в отчетной игре стало банальное отсутствие фантазии в атаке. Стартовая пара форвардов Иммобиле – Корреа не нашла ничего лучше, чем попытаться прорываться в чужую штрафную напролом, а сменившие их габаритные Мурики и Кайседо и вовсе остались без мяча, ведь команда не смогла перестроиться под игру через фланговые подачи. В конечном итоге, мы увидели очередной поединок, в котором все идеи главного тренера Лацио рассыпались словно карточный домик при малейшем намеке на сопротивление со стороны.

В следующем туре миланский Интер сыграет в номинально гостевом дерби против Милана, а римский Лацио на своем поле будет принимать генуэзскую Сампдорию.— Лацио 3:1Лукаку, 22 (пен.), 44, Мартинес, 64 — Эскаланте, 61Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Д’Амброзио, 90+1), Барелла, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 72), Перишич (Дармиан, 90+1) — Лукаку (Пинамонти, 90+1), Мартинес (Санчес, 78).Рейна — Патрик, Ачерби, Худт (Худт, 46) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 46), Луис Альберто (А. Перрейра, 78), Марушич — Корреа (Кайседо, 70), Иммобиле (Мурики, 70).Предупреждения: Лукаку, Хакими — Худт