Италия

Футболист многократно вырос в цене за предыдущий год.

Как стало известно итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, неаполитанский Наполи и бергамаская Аталанта проявляют серьезный интерес к защитнику Специи Симоне Бастони.

24-летний игрок левого фланга обороны, который также может занять место в полузащите, в текущем сезоне провел уже 14 поединков (1022 минуты), в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Его действующее соглашение со Специей подходит к завершению летом 2022 года, а текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 1,8 млн евро, что в девять раз превышает аналогичное значение, установленное перед началом сезона.

Понаблюдать за выступлениями футболиста можно будет уже в следующей игре Специи в рамках Серии А, которую "орлята" проведут на поле Фиорентины 19 февраля. К слову, именно гол Бастони стал одной из составляющих недавнего громкого успеха его команды в матче против Милана (2:0).