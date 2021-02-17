Италия

Римский клуб второй раз за год принял достаточно важное с точки зрения менеджмента решение.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт римской Ромы, клубу удалось заключить сделку с американской кампанией New Balance, которая станет новым техническим спонсором "волков" уже со следующего сезона.

Рома будет первым итальянским клубом, футболисты которого будут облачены в формы от New Balance, поскольку бостонский бренд расширить свое присутствие на юге Европы.

Длительность подписанного соглашения самим клубом объявлена как "многолетнее сотрудничество", что является достаточно интересной формулировкой, с учетом отношений между римлянами и поставщиками футбольной экипировки.

В частности, еще в начале лета 2020 года "волки" объявили о досрочном расторжении соглашения с брендом Nike, в амуниции которого продолжает выступать и в текущем сезоне.

В ближайшее время для фанатов будут доступны новые экземпляры экипировки и сопутствующих предметов для занятий футболом от нового технического партнера, однако на первый матч против португальской Браги в рамках Лиги Европы УЕФА, как и на все последующие до конца сезона, Рома выйдет в актуальном комплекте формы.