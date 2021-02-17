Италия

"Фиалки" работают над продлением контракта с польским голкипером.

Вратарь Фиорентины Бартломей Драговски может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, присоединившись к составу дортмундской Боруссии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "шмели" проявили интерес к 23-летнему поляку, однако руководство "фиалок" ведет с ним активные переговоры о продлении действующего соглашения, которое истекает в июне 2023 года.

Отмечается, что президент Фиорентины Рокко Комиссо готов расстаться с Драговски за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне польский голкипер провел в футболке "фиалок" 22 поединка в рамках Серии А, в которых он пропустил 35 мячей и 5 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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