Италия

Кипер получил денежный штраф.

В матче Серии А между Ювентусом и Пармой вратарь первых Джанлуиджи Буффон позволил себе богохульные выражения.

Как сообщает Football Italia, 43-летний кипер будет вынужден заплатить денежный штраф за свои выражения в размере пяти тысяч евро.

К слову, Буффона и вовсе могли дисквалифицировать на один матч чемпионата, однако решили оштрафовать.

К слову, защитник Ромы Брайан Кристант и вингер Лацио Мануэль Лаццари также ранее были оштрафованы за богохульство.

Ранее сообщалось, что Буффон — лучший вратарь XXI века по версии IFFHS.