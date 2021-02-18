Кипер получил денежный штраф.
Джанлуиджи Буффон, getty images
18 февраля 2021, 22:25
В матче Серии А между Ювентусом и Пармой вратарь первых Джанлуиджи Буффон позволил себе богохульные выражения.
Как сообщает Football Italia, 43-летний кипер будет вынужден заплатить денежный штраф за свои выражения в размере пяти тысяч евро.
К слову, Буффона и вовсе могли дисквалифицировать на один матч чемпионата, однако решили оштрафовать.
К слову, защитник Ромы Брайан Кристант и вингер Лацио Мануэль Лаццари также ранее были оштрафованы за богохульство.
Ранее сообщалось, что Буффон — лучший вратарь XXI века по версии IFFHS.