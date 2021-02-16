Италия

Итальянский голкипер опередил Икера Касильяса и Петра Чеха.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке.

Лучшим вратарем в период с 2001 по 2020 год является голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон, который оставил позади себя бывшего стража ворот мадридского Реала Икера Касильяса. Тройку лучших замкнул бывший вратарь Челси Петр Чех.

Топ-5 дополнили вратарь Баварии Мануэль Нойер и голкипер Реала Тибо Куртуа.

Топ-20 вратарей XXI века:

1. Джанлуиджи Буффон (Ювентус, Италия) – 330 баллов

2. Икер Касильяс (Испания) – 244

3. Петр Чех (Чехия) – 218

4. Мануэль Нойер (Бавария, Германия) – 183

5. Тибо Куртуа (Реал, Бельгия) – 130

6. Виктор Вальдес (Испания) – 113

7. Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция) – 106

8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 105

9. Оливер Кан (Германия) – 99.

10. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) – 93

11. Дида (Бразилия) – 90

12. Ян Облак (Атлетико, Словения) – 85

13. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия) – 78

14. Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Испания) – 75

15. Йенс Леманн (Германия) – 72

16. Роберто Аббондансьери (Аргентина) – 68

17. Алиссон (Ливерпуль, Бразилия) – 64

18. Жулио Сезар (Бразилия) – 63

19. Фабьен Бартез (Франция) – 55

20. Хосе Рейна (Лацио, Испания) – 54.

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