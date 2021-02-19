Италия

Любителей футбола ожидает интересный поединок в рамках итальянского первенства

Милан сойдется в противостоянии с Интером в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Данный матч состоится в воскресенье, 21 февраля, на стадионе Сан-Сиро.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 2. Трансляция начнется в 15:55, а непосредственно сам матч – в 16:00.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 21 февраля на телеканале Футбол 1 в 23:50 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Антонио Конте.