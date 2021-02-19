Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Милан сойдется в противостоянии с Интером в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Антонио Конте.

Так, на потенциальную победу Интера коэффициент составляет 2,05, а вероятность успеха Милана оценивается показателем 3,60. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Интер выиграет оба тайма. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,60.

Напомним, матч Милан — Интер состоится в воскресенье, 21 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.