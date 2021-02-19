Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию миланского дерби в рамках чемпионата Италии.

Милан сойдется в противостоянии с Интером в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Данный матч состоится в воскресенье, 21 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Место проведения поединка: стадион Сан-Сиро.

Обе команды в текущем сезоне ведут непосредственную победу за золотые медали чемпионата Италии. "Россонери" удавалось продолжительный период времени удерживать лидерство в своих руках, однако в этом месяце "нерадзурри" опередили прямого конкурента в таблице на одно очко.

Эксперты считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Антонио Конте, ведь еще в конце января этого года они выбили Милан из розыгрыша Кубка Италии на стадии четвертьфинала.

Кому из этих миланских коллективов удастся взять верх в этот раз? Об этом станет известно по итогам самого матча, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Она будет доступна в этой новость ближе к самому матчу.