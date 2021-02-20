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Фиорентина - Специя, getty images
20 февраля 2021, 01:24
Фиорентина принимала Специю в рамках 23-го тура чемпионата Италии и добилась победы с разгромным счетом.
"Фиалки" смогли распечатать ворота соперника лишь в начале второго тайма, в итоге забив три гола.
Обзор матча:
Фиорентина - Специя 3:0
Голы: Влахович, 51, Кастровилли, 65, Эссерик, 83
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Мартинес — Венути (Касерес), Бонавентура (Кастровилли), Пульгар, Амрабат (Валеро), Бираги (Игор) — Куаме (Эссерик), Влахович
Специя: Проведель — Виньяли (Пикколи), Исмайли, Шабо, Маркицца (Рамос) — Эстевес, Риччи, Маджоре (Лео Сена) — Гьяси, Агудело (Галабинов), Сапонара (Верде)
Предупреждения: Амрабат, Эссерик, Валеро, Мартинес