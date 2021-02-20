Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 23-го тура итальянской Серии А.

В рамках 23-го тура итальянской Серии А произошло прямое столкновение между конкурентами за место в нижней половине турнирной таблице, во время которого Торино сумел еще сильнее отбросить от себя сардинский Кальяри, оформив поздний забитый мяч усилиями Бремера (1:0).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Кальяри —0:1

Гол: Бремер, 77

Кальяри: Краньо — Чеппителли (Перейро), Годин, Ругани — Заппа (Дункан), Нандес, Марин, Ликояннис, Найнгголан (Паволетти) — Симеоне (Черри), Жоао Педро

Торино: Сиригу — Иццо, Н'Кулу, Бремер — Мандрагора, Синго (Войвода), Лукич (Баселли), Ринкон, Ансальди — Дзадза (Бонаццоли), Белотти

Предупреждения: Симеоне, Чеппителли — Лукич, Белотти.