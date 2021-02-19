Завершился очередной поединок 23-го тура Серии А.
Матч Кальяри - Торино, Getty Images
19 февраля 2021, 23:35
Кальяри принимал Торино в поединке 23-го тура итальянского чемпионата.
Победный и единственный мяч был забит лишь на 77-й минуте встречи. Бремер вывел гостей вперед благодаря эффектному удару головой в левый угол ворот.
По итогу поединка обе команды не изменили своего положения в турнирной таблице. Торино остался на 17-й строчке, имея в активе 20 очков, Кальяри же продолжает свое пребывание зоне вылета — 18-е место с 15-ю баллами.
Кальяри — Торино 0:1
Гол: Бремер, 77
Кальяри: Краньо — Чеппителли (Перейро), Годин, Ругани — Заппа (Дункан), Нандес, Марин, Ликояннис, Найнгголан (Паволетти) — Симеоне (Черри), Жоао Педро
Торино: Сиригу — Иццо, Н'Кулу, Бремер — Мандрагора, Синго (Войвода), Лукич (Баселли), Ринкон, Ансальди — Дзадза (Бонаццоли), Белотти
Предупреждения: Симеоне, Чеппителли — Лукич, Белотти
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