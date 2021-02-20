Завершился матч чемпионата Италии.
Сассуоло - Болонья, getty images
20 февраля 2021, 23:40
В рамках 23-го раунда чемпионата Италии Сассуоло сыграл вничью с Болоньей (1:1).
Гости вышли вперед на 17-й минуте. Автором гола стал Роберто Сориано. Однако на 30-й Хики подвел свою команду, заработав прямую красную.
На 52-й минуте Сассуоло сравнял счет усилиями Франческо Капуто.
Сассуоло — Болонья 1:1
Голы: Капуто, 52 — Сориано, 17
Сассуоло: Консильи, Рожерио, Феррари, Марлон, Мюльдюр (Толян, 71), Лопес, Локателли, Джуричич (Дефрель, 71), Маньянелли (Траоре, 46), Берарди, Капуто.
Болонья: Скорупски, Хики, Томиясу, Ларангейра, Сумаоро, Сориано, Сванберг (де Сильвестри, 34), Орсолини (Схаутен, 62), Домингес (Бальдурссон, 81), Сансоне (Ольсен, 62), Барроу (Паласио, 62).
Удаление: Хики.