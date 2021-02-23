Италия

Статистика форварда Ювентуса продолжает будоражить рассудок.

Домашний поединок туринского Ювентуса против Кротоне в рамках 23-го тура итальянской Серии А ознаменовался не только очередной победой действующего чемпиона Италии в текущем сезоне национального первенства (3:0), но и очередным персональным достижением португальского нападающего "зебр" Криштиану Роналду.

Ювентус — Кротоне 3:0 Видео голов и обзор матча

Согласно данным ресурса Goal.com, 36-летний форвард, благодаря дублю в отчетной игре (38-я и 45+1-я минуты), сумел преодолеть отметку в 25 забитых мячей в текущем сезоне, что произошло с ним уже в 14-й раз подряд.

Отметим, что наиболее "урожайным" на результативные удары для Роналду оказался сезон-2014/15 (61 гол), когда он выступал в составе мадридского Реала, вместе с которым тогда завоевал титул Клубного чемпиона мира, обладателя Суперкубка УЕФА, полуфиналиста Лиги чемпионов УЕФА и "серебряного" призера испанской Ла Лиги.

Увеличить собственные показатели результативности португальский нападающий будет иметь возможность в следующем поединке Серии А, в рамках которого Ювентус навести Верону.