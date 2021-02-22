Италия

Дубль Роналду и гол Маккенни принесли в копилку "старой синьоры" три очки.

Завершился поединок 23-го тура итальянской Серии А, в котором туринский Ювентус принес на своем поле Кротоне.

Подопечные Андреа Пирло, будучи фаворитами данного противостояния, сумели подтвердить свой статус и одержать разгромную победу над соперником со счетом 3:0.

В первом тайме дубль на свой счет записал Криштиану Роналду, а уже после перерыва Вестон Маккенни закрепил превосходство Ювентуса в этом матче.

Ювентус — Кротоне 3:0

Голы: Роналду, 38, 45+1, МакКенни, 65

Ювентус: Буффон, Данило, Де Лихт, Демирал, Алекс Сандро (Фработта, 86), Бентанкур (Фаджиоли, 70), МакКенни, Кьеза (Ди Пардо, 86), Рэмси (Бернардески, 76), Кулушевски (Мората, 76), Роналду

Кротоне: Кордас, П. Перейра, Магальян, Големич, Луперто (Марроне, 46), С. Молина (Дзанеллато, 72), Вулич, Мессиас, Реца (Рисполи, 67), Унас (Симы, 72), Ди Кармине (Ривьер, 76)

Предупреждения: Рэмси, 20, Данило, 50 — Марроне, 53