Италия

Боснийский форвард получил травму бедра и выбыл на примерно на две недели.

Нападающий Ромы Эдин Джеко рискует не помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.

По информации источника, 34-летний босниец получил травму приводящей мышцы левого бедра, из-за которой он не сможет выходить на футбольное поле в течение следующих двух недель.

Во вчерашнем матче против Браги Джеко вышел в стартовом составе и отметился взятием ворот, однако доиграть до финального свистка он не смог и был заменен на 67-й минуте.

Отмечается, что боснийский форвард может полностью восстановиться как раз к первому поединку против Шахтера в Лиге Европы, который состоится 11 марта.

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