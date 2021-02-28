Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал осечку его команды в игре против Вероны.

В гостевом поединке в рамках 24-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус встречался с Вероной, однако не сумел добиться необходимого результата на поле одного из середняков национального первенства (1:1).

Верона — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "зебр" Андреа Пирло в своем послематчевом интервью высказал мнение о том, что его команда брала расчет на тяжелый поединок в этот вечер, однако непосредственно на поле футболисты не сумели реализовать свой потенциал в полном объеме.

"Прошу прощения у наших фанатов за этот результат. Мы знали, что нам предстоит достаточно сложный матч с большим количеством борьбы и агрессии, но даже в таких условиях нам удалось первыми выйти вперед.

В последствии, мы слишком мало уделяли внимания события непосредственно внутри штрафной соперников, что сыграло с нами злую шутку под завершение поединка.

Я не мог рассчитывать сразу на несколько ключевых исполнителей в прошедшей игре, поэтому, когда мы устали, сразу начали появляться возможности у наших соперников. Играть против давления Вероны непросто — футболист уже должен знать, что делать с мячом, прежде чем он к нему придет. Но даже в такой тяжелой игре мы должны были брать свое", — подытожил свой ответ Пирло.

В следующем туре туринский Ювентус на своем поле будет принимать Специю.