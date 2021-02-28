Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 24-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют генуэзская Сампдория и бергамаская Аталанта.

В рамках 24-го тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта сыграет гостевой поединок против генуэзской Сампдории.

Клаудио Раньери на предстоящую игру, по сравнению с матчем против римского Лацио (0:1), предпочел вернуться к схеме с четырьмя защитниками, за счет выхода с первых минут в правом фланге обороны Берешински, при этом Дамсгор сменил Кандреву в правом фланге полузащиты, а Торсбю отправился в центр поля вместо Колли. При этом, опытный наставник полностью изменил линию атаки своей команды.

У Аталанты можем сходу отметить появление Руслана Малиновского в стартовом составе, в то время как Виктор Коваленко остался на скамейке запасных, а также выход в рамке ворот Спортьелло и Паломино в тройке защитников. Пару украинскому полузащитнику на позиции атакующего центрального звена составит Пашалич.

Сампдория: Аудеро — Берешински, Йосида, Феррари, Ауджелло — Дамсгор, Экдаль, Торсбю, Янкто — Верре — Ла Гумина.

Запасные: Равалья, Летица, Кейта, Рамирес, Колли, Аскильдсен, Реджини, Тонелли, Габбьядини, Лерис, Квальярелла, Кандрева.

Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Паломино — Мехле, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич, Малиновский — Муриэль.

Запасные: Голлини, Росси, Кальдара, Коваленко, Пессина, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич.

Матч Сампдория — Аталанта начнется в 13:30 по киевскому времени.