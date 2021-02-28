Италия

Команда Антонио Конте не заметила "грифонов".

В 24 туре итальянской Серии А лидер чемпионата Интер на своем поле обыграл Дженоа — 3:0.

Миланцы открыли счет уже на 33-й секунде. Героем эпизода стал Лукаку, который традиционно продавил соперника и мощным ударом в дальний угол открыл счет в матче.

Интер должен был снимать все еще до перерыва, но голкипер гостей Перин очень здорово действовал в рамке. Однако даже он не смог спасти свою команду в середине второго тайма, когда Дармиан остался без опеки, принял пас от Ромелу и неотразимо пробил.

Третий мяч в ворота "грифонов" забил Санчес. Чилийцу хватило первого касания, чтобы отличиться в этом матче. Алексис сыграл на добивании после удара Лукаку и сэйва Перина.

Крупная победа позволила Интеру на семь очков оторваться от Милана, который сегодня сыграет с Ромой. А Дженоа осталась в середине таблицы. У команды Баллардини 26 очков и 13 место.

Интер — Дженоа 3:0

Голы: Лукаку, 1, Дармиан, 69, Санчес, 80.

Интер: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Бастони — Дармиан (Д'Амброзио, 76), Барелла (Видаль, 85), Брозович (Гальярдини, 76), Эриксен, Перишич (Янг, 84) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 76).

Дженоа: Перин — Сапата, Радованович (Онгюэн, 46), Голданига — Гильоне (Шомуродов, 62), Мелегони (Портанова, 71), Ровелла, Стротман (Бехрами, 46), Чиборра — Скамачча (Пандев, 62), Пьяца.

Предупреждения: Сапата, 19, Стротман, 40.