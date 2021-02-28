Италия

Неаполитанский клуб вернулся в зону еврокубков.

Наполи принимал Беневенто в матче 24-го тура Серии А.

Хозяева открыли счет уже на 34-й минуте встречи благодаря голу Дриса Мертенса. Удвоил преимущество неаполитанского клуба Политано в середине второго тайма.

На 81-й минуте матча защитник команды Дженнаро Гаттузо Калиду Кулибали был удален с поля после получения второй желтой карточки, однако гости не сумели воспользоваться данным преимуществом.

По итогу встречи Наполи обошел в турнирной таблице Лацио и теперь занимает 6-е место с 43-я очками. Беневенто же — на 16-й строчке с 25-юж баллами в активе.

Наполи - Беневенто: 2:0

Голы: Мертенс, 34, Политано, 66

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Гулям — Руис, Бакайоко, Политано (Хисай), Зьелински (Максимович), Инсинье — Мертенс (Эльмас)

Баневенто: Монтипо — Депаоли, Туя, Барба, Фулон (Летиция) — Виола, Скьяттарелла (Инсинье), Хетемай, Ионита (Мончини), Капрари (Сау), Лападула (Гайч)

Предупреждения: Кулибали, Ди Лоренцо — Барба, Хетемай

Удаления: Кулибали, 81