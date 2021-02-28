Неаполитанский клуб вернулся в зону еврокубков.
Матч Наполи - Беневенто, getty images
28 февраля 2021, 21:10
Наполи принимал Беневенто в матче 24-го тура Серии А.
Хозяева открыли счет уже на 34-й минуте встречи благодаря голу Дриса Мертенса. Удвоил преимущество неаполитанского клуба Политано в середине второго тайма.
На 81-й минуте матча защитник команды Дженнаро Гаттузо Калиду Кулибали был удален с поля после получения второй желтой карточки, однако гости не сумели воспользоваться данным преимуществом.
По итогу встречи Наполи обошел в турнирной таблице Лацио и теперь занимает 6-е место с 43-я очками. Беневенто же — на 16-й строчке с 25-юж баллами в активе.
Наполи - Беневенто: 2:0
Голы: Мертенс, 34, Политано, 66
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Гулям — Руис, Бакайоко, Политано (Хисай), Зьелински (Максимович), Инсинье — Мертенс (Эльмас)
Баневенто: Монтипо — Депаоли, Туя, Барба, Фулон (Летиция) — Виола, Скьяттарелла (Инсинье), Хетемай, Ионита (Мончини), Капрари (Сау), Лападула (Гайч)
Предупреждения: Кулибали, Ди Лоренцо — Барба, Хетемай
Удаления: Кулибали, 81