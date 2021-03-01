Италия

Главный тренер будущего соперника Шахтера в Лиге Европы прокомментировал поражение от Милана.

Паулу Фонсека после поражения от Милана в 24-м туре чемпионата Италии отметил проблемы, возникающие у Ромы при встречах с "большими" клубами.

"Мы отвратительно начали матч и ничего не могли поделать с высоким прессингом Милана, – цитирует тренера Ромы Football Italia. – На протяжении первых 20-ти минут у нас не было ни одной хорошей идеи, как противостоять сопернику. И это происходит не впервые, когда мы сталкиваемся с оппонентом, который диктует свои условия. Это сложно объяснить, но наша статистика с "большими" клубами» оставляет желать лучшего".

"Потом мы смогли наладить игру и создали множество опасных моментов, но первые 20 минут были очень проблемными. Я не хочу обсуждать судейство, но на ошибке, которая привела ко второму голу, остановлюсь. Я не могу объяснить действия Пау, которого никто не прессинговал, он мог играть как угодно. Манчини вряд ли можно в чем-то обвинить, он сделал все, что мог, тут надо отдать должное Ребичу. Были допущены ошибки в организации, не стоит все сводить к индивидуальным ошибкам".

Уступив Милану, Рома опустилась на пятое место, отставая на 2 очка от Аталанты и на 1 пункт опережая Наполи и Лацио.

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