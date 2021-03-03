Турецкий хавбек вчера провел встречу с руководством "россонери".
Хакан Чалханоглу, Getty Images
03 марта 2021, 06:51
Будущее атакующего полузащитника Хакана Чалханоглу в Милана находится в подвешенном состоянии ввиду его истекающего контракта летом этого года.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вчера, второго марта, у 27-летнего турка произошла встреча с представителями "россонери", во время которой стороны обсудили условия продления соглашения.
По информации источника, достичь предварительной договоренности пока не удалось, поэтому переговоры между Чалханоглу и Миланом продолжатся в будущем.
В текущем сезоне Хакан Чалханоглу провел в футболке "россонери" 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 6 мячей и отдать 11 результативных передач.
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