Завершились игры чемпионата Италии.
В рамках 25-го тура итальянской Серии А завершились еще три игры.
Аталанта дома не оставила шансов Кротоне (5:1).
В первом тайме команды обменялись голами. За хозяев забил Госенс, а у гостей гол на счету Сими.
Во второй половине игры "бергамаски" еще четыре раза поразили ворота гостей. Сначала забил Паломино, а затем Муриэль, Иличич и Миранчук.
Аталанта - Кротоне 5:1
Голы: Госенс, 12, Паломино, 48, Муриэль, 50, Иличич, 58, Миранчук, 85 — Сими, 23
Аталанта: Спортьелло, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле, Иличич, Пессина, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Ромеро (Кальдара, 69), Муриэль (Сапата, 69).
Кротоне: Кордац, Педру Перейра, Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 46), Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Магальян (Куомо, 51), Ривьер (Петриччоне, 60), Нванкво.
Предупреждения: Магальян, Ривьер.
Кальяри на своем поле переиграл Болонью (1:0).
Команда из Сардинии вышла вперед на 19-й минуте игры. После передачи от Марина счет открыл Ругани. Этот мяч так и остался единственным во встрече.
Кальяри - Болонья 1:0
Гол: Ругани, 19
Кальяри: Краньо, Ругани (Чеппителли, 46), Годин, Клаван, Дзаппа (Асамоа, 82), Нандес, Данкан, Жоао Педро (Черри, 82), Марин (Дейола, 79), Наингголан, Симеоне (Паволетти, 61).
Болонья: Скорупски, Сумаоро, Антов (Медель, 75), Мбайе (Виньято, 64), де Сильвестри, Домингес (Схаутен, 32), Сориано, Сансоне, Сванберг (Паласио, 75), Орсолини (Ольсен, 64), Барроу.
Предупреждения: Нандес, Антов.
Фиорентина с минимальным преимуществом уступила Роме (1:2).
В начале второго тайма Спинаццола открыл счет в игре. Однако через 10 минут тот же Спинаццола забил в свои ворота. На последних минутах Диавара принес Роме победу.
Фиорентина — Рома 1:2
Голы: Спинаццола (АГ),59 - Спинаццола, 49, Диавара, 90
Фиорентина: Дронговски, Венути, Миленкович, Мартинес, Игор Жулио (Бираги, 42), Амрабат, Кастровилли (Кокорин, 52), Рибери (Валеро, 79), Пульгар (Касерес, 79), Пеццелья, Влахович.
Рома: Лопес, Спинаццола, Кумбула, Манчини, Бруно Перес, Диавара, Кристанте, Пеллегрини, Верету (Педро, 61), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Майораль.
Предупреждения: Манчини, Рибери, Кумбула.