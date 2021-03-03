Италия

Завершились игры чемпионата Италии.

В рамках 25-го тура итальянской Серии А завершились еще три игры.

Аталанта дома не оставила шансов Кротоне (5:1).

В первом тайме команды обменялись голами. За хозяев забил Госенс, а у гостей гол на счету Сими.

Во второй половине игры "бергамаски" еще четыре раза поразили ворота гостей. Сначала забил Паломино, а затем Муриэль, Иличич и Миранчук.

Аталанта - Кротоне 5:1

Голы: Госенс, 12, Паломино, 48, Муриэль, 50, Иличич, 58, Миранчук, 85 — Сими, 23

Аталанта: Спортьелло, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле, Иличич, Пессина, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Ромеро (Кальдара, 69), Муриэль (Сапата, 69).

Кротоне: Кордац, Педру Перейра, Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 46), Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Магальян (Куомо, 51), Ривьер (Петриччоне, 60), Нванкво.

Предупреждения: Магальян, Ривьер.

Кальяри на своем поле переиграл Болонью (1:0).

Команда из Сардинии вышла вперед на 19-й минуте игры. После передачи от Марина счет открыл Ругани. Этот мяч так и остался единственным во встрече.

Кальяри - Болонья 1:0

Гол: Ругани, 19

Кальяри: Краньо, Ругани (Чеппителли, 46), Годин, Клаван, Дзаппа (Асамоа, 82), Нандес, Данкан, Жоао Педро (Черри, 82), Марин (Дейола, 79), Наингголан, Симеоне (Паволетти, 61).

Болонья: Скорупски, Сумаоро, Антов (Медель, 75), Мбайе (Виньято, 64), де Сильвестри, Домингес (Схаутен, 32), Сориано, Сансоне, Сванберг (Паласио, 75), Орсолини (Ольсен, 64), Барроу.

Предупреждения: Нандес, Антов.

Фиорентина с минимальным преимуществом уступила Роме (1:2).

В начале второго тайма Спинаццола открыл счет в игре. Однако через 10 минут тот же Спинаццола забил в свои ворота. На последних минутах Диавара принес Роме победу.

Фиорентина — Рома 1:2

Голы: Спинаццола (АГ),59 - Спинаццола, 49, Диавара, 90

Фиорентина: Дронговски, Венути, Миленкович, Мартинес, Игор Жулио (Бираги, 42), Амрабат, Кастровилли (Кокорин, 52), Рибери (Валеро, 79), Пульгар (Касерес, 79), Пеццелья, Влахович.

Рома: Лопес, Спинаццола, Кумбула, Манчини, Бруно Перес, Диавара, Кристанте, Пеллегрини, Верету (Педро, 61), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Майораль.

Предупреждения: Манчини, Рибери, Кумбула.