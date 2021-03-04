Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Милан - Удинезе, getty images
04 марта 2021, 09:20
В поединке 25-го тура итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Удинезе.
Несмотря на статус фаворитов, подопечные Стефано Пьоли были близки к минимальному поражению в этом матче, однако гол Франка Кессье в компенсированное время позволил Милану спасти ничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Удинезе:
Милан — Удинезе 1:1
Голы: Кессье, 90+7 — Бекао, 68
Милан: Доннарумма — Эрнандес, Романьоли, Кьер, Калулу (Калабрия, 63) — Кессье, Тонали (Мейте, 46) — Ребич, Диас (Хауге, 63), Кастильехо (Салемакерс, 76) — Леау
Удинезе: Муссо — Нуйтинк, Бонифаци, Бекао — Зегелаар (Ларсен, 71), Макенго (Льоренте, 56), Арслан (Уолас, 71), Де Пауль, Молина — Перейра (Самир, 82) — Несторовски
Предупреждения: Ребич, Эрнандес, Романьоли, Кессье — Зегелаар