Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Удинезе.

Несмотря на статус фаворитов, подопечные Стефано Пьоли были близки к минимальному поражению в этом матче, однако гол Франка Кессье в компенсированное время позволил Милану спасти ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Удинезе:



Милан — Удинезе 1:1

Голы: Кессье, 90+7 — Бекао, 68

Милан: Доннарумма — Эрнандес, Романьоли, Кьер, Калулу (Калабрия, 63) — Кессье, Тонали (Мейте, 46) — Ребич, Диас (Хауге, 63), Кастильехо (Салемакерс, 76) — Леау

Удинезе: Муссо — Нуйтинк, Бонифаци, Бекао — Зегелаар (Ларсен, 71), Макенго (Льоренте, 56), Арслан (Уолас, 71), Де Пауль, Молина — Перейра (Самир, 82) — Несторовски

Предупреждения: Ребич, Эрнандес, Романьоли, Кессье — Зегелаар