Италия

Завершились очередные поединки 25-го тура Серии А.

Сегодня, 3 марта, состоялся ряд поединков 25-го тура итальянской Серии А.

В первой игре с Удинезе обескровленный травмами Милан на последних минутах спасся от поражения. Матч закончился со счетом 1:1. Гости открыли счет в середине второго тайма, когда Бекао пробил по воротам головой после подачи с углового, но вратарь "россонери" Джанлуиджи Доннарумма грубо ошибся и не смог отбить мяч. Спасение для подопечных Стефано Пьоли пришло в виде пенальти на седьмой компенсированной минуте, который успешно реализовал Франк Янник Кессье.

После 25 туров Милан набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от Интера на три балла, но у "нерадзурри" есть игра в запасе. В активе Удинезе 31 балл и 11-я строчка.

Милан — Удинезе 1:1

Голы: Кессье, 90+7 — Бекао, 68

Милан: Доннарумма — Эрнандес, Романьоли, Кьер, Калулу (Калабрия, 63) — Кессье, Тонали (Мейте, 46) — Ребич, Диас (Хауге, 63), Кастильехо (Салемакерс, 76) — Леау

Удинезе: Муссо — Нуйтинк, Бонифаци, Бекао — Зегелаар (Ларсен, 71), Макенго (Льоренте, 56), Арслан (Уолас, 71), Де Пауль, Молина — Перейра (Самир, 82) — Несторовски

Предупреждения: Ребич, Эрнандес, Романьоли, Кессье — Зегелаар

Во втором матче Верона в гостях не испытала проблем с Беневенто, забив в ворота хозяев три безответных мяча. Победу команде Ивана Юрича принесли голы в исполнении Марко Фараони и Кевина Лазаньи, а еще один мяч записал на свой счет защитник Беневенто Дам Фулон, срезавший мяч в свои ворота.

Таким образом, Верона набрала 38 очков и поднялась на 8-е место в Серии А, а у Беневенто 25 баллов и 16-я строчка.

Беневенто — Верона 0:3

Голы: Фараони, 25, Фулон, 34 (автогол), Лазанья, 50

Беневенто: Монтипо — Летиция (Фулон, 11 (Туя, 46)), Кальдирола, Глик, Депаоли (Импрота, 46) — Хетемай, Скьяттарелла, Ионицэ — Сау, Инсинье (Виола, 55) — Лападула (Гайч, 74)

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Ловато, 79), Гюнтер, Маньяни (Давидович, 83) — Лазович, Велозу, Тамезе (Стураро, 66), Фараони — Дзакканьи (Бесса, 79), Барак — Лазанья (Фавилли, 83)

Предупреждения: Стураро

В еще одном поединке Дженоа на своем поле расписала мировую с Сампдорией. Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Давиде Дзаппакосты в начале второго тайма, гости ответили точным ударом Лоренцо Тонелли.

После 25 игр в активе Сампдории 31 балл и 10-е место в итальянском чемпионате, а у Дженоа 27 баллов и 13-я строчка.

Дженоа — Сампдория 1:1

Голы: Дзаппакоста, 52 — Тонелли, 77

Дженоа: Перин — Кришито, Радованович, Мазьелло — Дзаппакоста, Строотман (Кассата, 82), Бадель, Зайц, Голданига — Шомуродов (Пьяца, 82), Дестро (Пандев, 73)

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Тонелли, Берешински — Верре (Янкто, 59), Экдаль, Силва, Кандрева — Кейта (Габбьядини, 71), Квальярелла (Рамирес, 78)

Предупреждения: Бадель