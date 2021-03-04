Италия

Уругвайский полузащитник пропустит ближайшие матч.

Родриго Бентанкур прошел тестирование на коронавирус, которое показало положительный результат, сообщает официальный сайт туринцев.

Центральный полузащитник итальянского клуба, как и положено в таких ситуациях, уже отправился на самоизоляцию.

Родриго Бентанкур в текущем сезоне провел 33 поединка в футболке Ювентуса, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что уругваец провел полный поединок в рамках 25-го тура чемпионата Италии против Специи, который завершился со счетом 3:0.