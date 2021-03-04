Завершился матч чемпионата Италии.
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04 марта 2021, 23:40
В рамках 25-го тура итальянской Серии А Парма дома уступила миланскому Интеру (1:2).
Первый тайм не был унылым, но так и не принес зрителям голов. Но во втором тайме игра была живее и интереснее.
На 54-й минуте Алексис Санчес открыл счет в матче после паса от Лукаку, а через восемь минут удвоил преимущество гостей. Лукаку снова сделал ассист.
Парма на 71-й минуте усилиями Эрнани сократила отрыв в счете, но этого оказалось мало.
Парма — Интер 1:2
Голы: Эрнани, 71 — Санчес, 54, 62
- Парма: Сепе, Осорио, Гальоло (Пеццелла, 66), Бани, Валенти (Бюси, 66), Бругман, Куртич, Ман (Михэилэ, 46), Куцка (Инглезе, 66), Карамо, Эрнани (Пелле, 85).
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- Интер: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими, Барелла, Перишич (Дармиан, 84), Эриксен (Видаль, 67), Брозович, Санчес (Мартинес, 75), Лукаку.