Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 25-го тура итальянской Серии А Парма дома уступила миланскому Интеру (1:2).

Первый тайм не был унылым, но так и не принес зрителям голов. Но во втором тайме игра была живее и интереснее.

На 54-й минуте Алексис Санчес открыл счет в матче после паса от Лукаку, а через восемь минут удвоил преимущество гостей. Лукаку снова сделал ассист.

Парма на 71-й минуте усилиями Эрнани сократила отрыв в счете, но этого оказалось мало.

Парма — Интер 1:2

Голы: Эрнани, 71 — Санчес, 54, 62

Парма: Сепе, Осорио, Гальоло (Пеццелла, 66), Бани, Валенти (Бюси, 66), Бругман, Куртич, Ман (Михэилэ, 46), Куцка (Инглезе, 66), Карамо, Эрнани (Пелле, 85).