Италия

Финансовые проблемы миланского клуба грозят обернуться проблемами с кадровой обоймой.

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, у миланского Интера все еще существует задолженность перед английским Манчестер Юнайтед в вопросе перехода бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который состоялся летом 2019 года.

Тогда, суммой компенсации были названы 73 млн фунтов стерлингов (84,78 млн евро), часть из которых — 43 млн фунтов стерлингов (49,94 млн евро), а также бонусная выплата в размере 4,3 млн фунтов стерлингов (4,99 млн евро), не были выплачены и по ей день.

По информации источника, "Красные дьяволы" вполне согласны пойти на списание данной задолженности для итальянского клуба, но для этого "змеям" предстоит расстаться с одним из своих ключевых футболистов, которого рассматривает английская команда в качестве опции для подписания.

Речь идет о центральном защитнике Милане Шкриниаре и нападающем Лаутаро Мартинесе, чья текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро и 70 млн евро соответственно.

Задержки с выплатами в адрес Манчестер Юнайтед со стороны Интера связаны с финансовыми проблемами у одного из крупнейших ритейлеров Китая Suning Holdings Group, которому принадлежит миланский клуб. Ранее на этой неделе они прекратили существование действующего чемпиона Китая Цзянсу Сунин, которым владели, после чего эксперты начали предсказывать возможную продажу и миланскому Интеру.

При этом, руководство китайской компании выразило намерение и дальше проводить финансирование Интера.

Напомним, что следующий матч "змей" состоится 8 марта, когда они на своем поле сыграют против бергамаской Аталанты.