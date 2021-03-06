Италия

В 26-м туре итальянского чемпионата между собой встречались середняки турнирной таблицы.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А Специя на своем поле расписала ничью с Беневенто. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет в середине первого тайма, когда на 24-й минуте Адольфо Гайч ворвался в штрафную с правого фланга, после чего обыграл защитника и точно пробил в ближний угол. Хозяева сравняли счет в середине второго тайма усилиями Даниэле Верде.

После 26 туров у Специи и Беневенто по 26 очков и команды занимают 14-е и 15-е места соответственно.

Специя — Беневенто 1:1

Голы: Верде, 71 — Гайч, 24

Специя: Зут — Бастони (Эрлич, 46), Терци (Маркицца, 46), Исмайли, Каналс — Эстевес (Маджоре, 64), Риччи, Сена — Верде (Галабинов, 85), Гьяси, Нзола (Фариас, 58)

Беневенто: Монтипо — Барба, Глик, Туя (Кальдирола, 85), Импрота — Тельо, Виола, Хетемай — Капрари (Сау, 77), Ионицэ (Дабо, 85) — Гайч (Мончини, 59)

Предупреждения: Бастони, Эрлич — Импрота, Барба, Сау, Дабо