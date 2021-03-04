Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Верона в гостях не испытала проблем с Беневенто, отправив в ворота хозяев три безответных мяча.

Гости открыли счет на 25-й минуте усилиями Фараони, после чего его успех подкрепили автогол Фулона и забитый мяч Лазаньи.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Беневенто — Верона 0:3

Голы: Фараони, 25, Фулон, 34 (автогол), Лазанья, 50

Беневенто: Монтипо — Летиция (Фулон, 11 (Туя, 46)), Кальдирола, Глик, Депаоли (Импрота, 46) — Хетемай, Скьяттарелла, Ионицэ — Сау, Инсинье (Виола, 55) — Лападула (Гайч, 74)

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Ловато, 79), Гюнтер, Маньяни (Давидович, 83) — Лазович, Велозу, Тамезе (Стураро, 66), Фараони — Дзакканьи (Бесса, 79), Барак — Лазанья (Фавилли, 83)

Предупреждения: Стураро