Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 26-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и римский Лацио.

Центральный матч субботней части 26-го тура итальянской Серии А состоится на поле Альянц Стэдиум, где туринский Ювентус будет принимать римский Лацио.

Андреа Пирло удивил стартовым составом на предстоящий поединок, оставив на скамейке запасных Криштиану Роналду, который в середине недели провел полный матч против Специи (3:0), а также разместив Данило в центре обороны, в паре с Демиралом, в то время как Куадрадо вышел на правый фланг защиты. Также, Рэмси и Бернардески сменили в центре поля Бентанкура и Маккенни соответственно, а место Роналду в атаке занял Альваро Мората.

От Симоне Индзаги также есть нестандартные решения: Марушич сыграет справа в тройке защитников, в то время как по флангам схемы 3-5-2 расположатся Лулич и Фарес.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Данило, Демирал, Алекс Сандро — Кьеза, Рабио, Рэмси, Бернардески — Кулусевски, Мората.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Бонуччи, Драгузин, де Марино, Артур, Маккенни, ди Пардо, Фаджиоли, Питерс, Аке, Роналду.



Лацио: Рейна — Марушич, Худт, Ачерби — Лулич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Иммобиле.