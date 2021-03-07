Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал успех своей команды в матче против римского Лацио.

Противостояния образца 26-го тура отметились для туринского Ювентуса необходимостью на своем поле принять римский Лацио. Главный тренер "зебр" Андреа Пирло на этот поединок выставил достаточно нетривиальный состав своего клуба, в результате чего его команде понадобилось время для налаживания игровых связей непосредственно на поле. В результате, тяжелый старт, который ознаменовался пропущенным голом, сменился уверенным периодом на стыке таймов, по ходу которого действующие чемпионы Италии трижды поразили ворота соперников (3:1).

Ювентус — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча

Наставник "бьянконери" в рамках своей послематчевой пресс-конференции прокомментировал свои решения перед началом поединка, а также дал оценку реакции своей команды на них.

"Мы плохо начали игру из-за ошибки Кулусевски при передаче назад, однако сумели выдержать удар, после чего повысили темп своих атак. Мгновенная реакция — наиболее важное в подобных поединках.

Мы не думали о предстоящей игре Лиге чемпионов, и у отсутствовало определенное количество основных футболистов, при этом матч был достаточно важным с точки зрения турнирной ситуации. Благодарен своим игрока, которые, даже несмотря на измененные позиции, проявили высокий уровень самоотдачи.

Я получил отличную отдачу от каждого: Данило играл в центре поля, Бернардески — как защитник ... Когда ты быстро пропускаешь, всегда трудно отыгрываться, особенно против такой команды, как Лацио, поэтому мне и была настолько важна реакция команды на гол.

Мората? К сожалению, он был вынужден пропустить определенный отрезок в прошлом, и сейчас он пытается найти свою лучшую форму. Это фундаментальный для нас игрок, и мы надеемся, что скоро он будет в лучших кондициях.

Теперь — давайте думать о Порту. Это принципиальный для нас матч, и мы не имеем права на ошибку", — подытожил Пирло.

В следующем туре Серии А туринский Ювентус проведет гостевой поединок против сардинского Кальяри.