Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 26-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Верона и Милан.

Двадцать шестой тур итальянской Серии А для некогда лидера чемпионской гонки, Милана, ознаменуется гостевым противостоянием против Вероны.

После успешной игры против Беневенто (3:0) в середине текущей недели, Иван Юрич не стал делать ни одной замены в стартовом составе своей команды.

В то же самое время, от Стефано Пьоли мы увидели целый ряд точечных изменений, на фоне очередной потери очков — дома против Удинезе (1:1). Фланги обороны Милана образуют Калабрия и Далот, в то время как Тео Эрнандес и вовсе, оказался вне итоговой заявки на игру. В центре обороны в паре с Романьоли сыграет Томори, а в опорной зоне разместится "зимний" новичок Мейте. В атакующем треугольнике отмечаем появление Салемакерса и Крунича.

Верона: Сильвестри — Чеккерини, Маньяни, Гюнтер — Фараони, Тамезе, Велозу, Лазович — Барак, Дзакканьи — Лазанья.

Запасные: Берарди, Пандур, Димарко, Ловато, Сальседо, Фавилли, Удоги, Илич, Четин, Давидович, Стураро, Бесса.



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Томори, Романьоли, Далот — Мейте, Кессье — Салемакерс, Крунич, Кастильехо — Леау.