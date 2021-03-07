Италия

Неаполитанцы набрали три очка в домашнем поединке.

Наполи принимал Болонью на своем поле в рамках поединка 26-го тура чемпионата Италии и добился победы со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет усилиями Инсинье на стартовых минутах встречи, а удвоили преимущество в середине второго тайма. Гости смогли отквитать один мяч усилиями Сориано, но Инсинье забил еще.

Наполи — Болонья 3:1

Голы: Инсинье, 8, Осимхен, 65, Инсинье, 76 — Сориано, 73

Наполи: Оспина — Кулибали, Ррахмани, Гулям (Хюсай, 22), Ди Лоренцо — Демме, Зелиньски (Мариу Руй, 79), Инсинье (Элмаз, 79), Фабиан Руис, Политано — Мертенс (Осимхен, 53).

Болонья: Скорупски — Мбайе (Медель, 76), Ларангейра, де Сильвестри, Сумаоро — Сванберг (Виньято, 76), Поли (Домингес, 58), Ольсен (Орсолини, 76) — Сориано — Сансоне (Барроу, 65), Паласио.

Предупреждения: Кулибали, Руй