Италия

Неаполитанский клуб оценивает своего центрбека в 70-80 миллионов евро.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, вариант с подписанием 29-летнего сенегальца рассматривают Манчестер Юнайтед и Бавария, которые уже запросили информацию по футболисту у его агента Фали Рамадани.

При этом отмечается, что Наполи планирует выручить с продажи Кулибали, контракт которого рассчитан до лета 2023 года, от 70 до 80 миллионов евро.

В текущем сезоне сенегальский центрбек провел в футболке неаполитанцев 29 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал восемь предупреждений.

Нельзя не отметить, что Бавария уже согласовала трансфер одного центрального защитника, которым стал Дайот Упамекано из Лейпцига. Француз присоединится к команде Ханси Флика летом за 40 миллионов евро.