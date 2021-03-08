Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 26-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют миланский Интер и бергамаская Аталанта.

Центральная игра 26-го тура итальянской Серии А оказалась обособлено вынесена на первый день новой недели, по отношению к остальным матчам. Миланский Интер будет отстаивать право называть сильнейшей командой страны на данный момент от посягательств бергамаской Аталанты на Джузеппе Меацца.

По сравнению с прошлой игрой против Пармы (2:1), Антонио Конте совершил лишь два изменений в стартовом составе своей команды: Артуро Видаль сыграет в центре полузащиты, а Лаутаро Мартинес вновь составит пару с Ромелу Лукаку на острие нападения.

Джан Пьеро Гасперини, в свою очередь предпочел увидеть в тройке центральных защитников Рафаэля Толоя вместо Паломино, а также дал очередную порцию игрового времени для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который, вместе с Маттео Пессиной, разместится под Сапатой. Также, в центре поля отмечаем выход Мартена де Роона.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Раду, Гальярдини, Санчес, Весино, Коларов, Сенси, Раноккья, Янг, Эриксен, Д’Амброзио, Дармиан, Пинамонти.



Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина, Малиновский — Сапата.