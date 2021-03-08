Италия

Руслан Малиновский провел на поле только первый тайм.

Для проведения центрального поединка 26-го тура итальянской Серии А организаторами состязаний был выделен отдельный день в календаре, в который, к тому же, еще и отмечался международный праздник. По такому случаю, от миланского Интера и бергамаской Аталанты собравшаяся у телеэкранов публика ожидала, как минимум, эффектный игры под стать торжественному поводу. Да и борьба на вершине турнирной таблице обязывала команды показать свой лучший футбол.

Лидер чемпионской гонки — так позиционировал себя коллектив Антонио Конте перед стартом отчетной игры. И совершенно никоим образом позиции "змей" не пошатнулись бы даже в случае наиболее плохого сценария противостояния на Джузеппе Меацца. Комфортный отрыв от ближайшего преследователя в лице соседей по городу дает пространство для маневра, но разбазаривать его на столь ранней стадии сезона, очевидно, было бы не самым лучшим из возможных вариантов.

У Аталанты ситуация в турнирной таблице перед отчетной игрой была, вроде бы, проще, так как, как минимум, на две команды меньше смотрели ей в спину, чем оппонентам. Но в то же самое время позиции подопечных Джан Пьеро Гасперини все время грозится атаковать римская Рома, поэтому поводов позволять себе расслабленность у "Богини" не было совершенно. Стало быть, под напряженным противостоянием мы подписались еще до его официального старта.

Достаточно тяжелая для просмотра, но емкая в тактическом плане игра команд, которыми управляют два гениальных стратега — такую характеристику мог получить отчетный поединок по его окончанию. Рисковать в условиях возможно потери очков не собирался никто, поэтому мы так и не стали свидетелями доминирования одной из сторон. Размен атаками с периодическими уколами происходил с завидной регулярностью, пусть отдельные фрагменты активности и были разделены добротной порцией борьбы в центре поля.

Интер первую четверть игрового часа провел в активном прессинге, но извлек из него лишь момент с эффектным ударом/передачей в сторону своих ворот от Ромеро, которого активно поджимал Лукаку, однако Спортьелло в прыжке головой не дал случиться курьезу. Аталанта выглядела растерянной в те минуты, но постепенно пришла в себе к середине тайма, и создала что-то похожее на голевой момент в ситуации с ударом от Сапаты с острого угла в левом фланге мимо дальней штанги на 18-й минуте.

Затем, нас ожидал длительный период затишья в середине первого тайма, из которого команды вышли двумя опасными ситуациями в штрафной Интера. "Богиня", в честь праздника, очевидно, выступила в обострении перед перерывом, а две подачи с углового на правом фланге от Руслана Малиновского могли обезопасить его от неочевидной замены после перерыва, однако Сапата головой не сумел пробить Хандановича, а Джимсити в похожем стиле не отправил мяч мимо Брозовича на ближней штанге.

Аталанта вышла на вторую половину уже с Иличичем в составе, однако ничего опасного у чужих ворот толком и не успела организовать, как в ее владения тут же пришел опасный эпизод, после выхода Эриксена на замену. Датчанин с углового в правом фланге подал в центр штрафной, мяч заметался в воздухе, Бастони к нему тянулся в прыжке, но получил удар в ногу от Госенса. Несмотря на это, защитник "змей" таки сумел скинуть на партнера в центральную зону, а Шкриниар отправил мяч под левую штангу. Очевидно, что после этого эпизода рисунок игры Интера перестроился в сторону абсолютно оборонительного.

Аталанта имела несколько удачных розыгрышей у чужих владений, но реализация от Сапаты и Пашалича оставляла желать лучшего, а удачная игра ногами от Хандановича в моменте с ударом Муриэля с левого фланга штрафной обезопасила команду Конте от пропущенного. В итоге, Гасперини был обезоружен.

В следующем туре миланский Интер проведет гостевой поединок против Торино, а бергамаской Аталанте предстоит на своем поле принять Специю.— Аталанта 1:0Шкриниар, 54Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Д’Амброзио, 85), Барелла, Брозович (Гальярдини, 77), Видаль (Эриксен, 52), Перишич (Дармиан, 85) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити (Паломино, 81) — Мехле, де Роон, Фройлер (Пашалич, 82), Госенс — Пессина (Миранчук, 72), Малиновский (Иличич, 46) — Сапата (Муриэль, 70).Предупреждение: Ромеро.