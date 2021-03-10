Италия

Нынешнее соглашение португальца со "старой синьорой" истекает летом 2022 года.

Спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи рассказал, как продвигаются дела в вопросе продления с нападающим команды Криштиану Роналду нынешнего соглашения, которое рассчитано до конца следующего сезона.

"У Роналду есть еще один год по нынешнему контракту. Продление соглашения Криштиану не стоит на повестке дня, но самое время поговорить об этом", — приводит слова Паратичи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, в начале февраля Криштиану Роналду исполнилось 36 лет. В текущем сезоне звездный португалец провел в футболке "старой синьоры" 32 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 27 голов и отдать 4 результативные передачи.

Вчера, девятого марта, туринский Ювентус вылетел из Лиги чемпионов, уступив по итогам двухматчевого противостояния Порту из-за правила выездного гола.