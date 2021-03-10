Футболист покинул Ювентус в 2017 году.
Марио Лемина в составе Ювентуса, getty images
10 марта 2021, 22:12
Агент полузащитника английского Фулхэма Марио Лемина Иван Ле Ми рассказал, почему его подопечный покинул Ювентус.
"Очень жаль, что Лемина не выступает в Серии А. В Ювентусе у него не было шансов получить достаточно шансов, так как на его позиции выступали Маркизио и другие игроки. Марио, в свою очередь, хотел играть всегда, поэтому отправился покараять Англию.
Стоит отметить, что Лемина не успел поиграть с Криштиану Роналду, и это очень обидно. Португалец — большой профессионал и чемпион. Он перешел в Ювентус чуть позже, чем Лемина покинул клуб", — цитирует Ле Ми Calciomercato ссылаясь на Sky Sport Italia.
Отметим, что в 2017 году габонец перебрался в Саутгемптон, однако в стане "святых" не закрепился. С 2019 по 2020 год он выступал за Галатасарай на правах аренды, а сейчас играет в Фулхэме также в аренде.
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