Италия

В данный момент сезона турецкий полузащитник находится в лазарете команды.

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, итальянский Милан находится в продвинутой стадии переговоров со своим турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу по вопросам о продлении контракта, который подходит к концу летом 2021 года.

По данным источника, предложением "россонери" в адрес игрока являются 4 млн евро заработной платы в год, к которым в последствии будут добавлены бонусы за удачное выступление.

Милан и сам футболист выражают уверенность в успешном завершении переговоров, несмотря на то, что есть два английских клуба, которые заинтересованы в подписании турецкого полузащитника.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 30 матчей в составе "красно-черных", сумев отличиться за это время шестью забитыми мячами и 11-ю результативными передачами.

Его текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро.