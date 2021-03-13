Италия

Команды обменялись своими позициями в середине турнирной таблицы Серии А.

В поединке 27-го тура итальянской Серии А Сассуоло на своем поле одержал минимальную победу над Вероной. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме команды смогли обменяться забитыми голами — на дальний удар Мануэля Локателли на четвертой минуте встречи, гости ответили точным выстрелом в исполнении Данко Лазовича, которого забыли в штрафной соперника и оставили совсем одного.

В начале второго тайма Филип Джуричич снова вывел хозяев вперед, но спустя 18 минут Федерико Димарко восстановил равенстве в счете. Окончательную точку в матче поставил Хамед Траоре, который поразил ворота гостей на 81-й минуте.

Также отметим, что в самой концовке матча за неспортивное поведение был удален наставник Вероны Иван Юрич.

Таким образом, Сассуоло набрал 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, а у Вероны на один балл меньше и 9-я строчка.

Сассуоло — Верона 3:2

Голы: Локателли, 4, Джуричич, 51, Траоре, 81 — Лазович, 43, Димарко, 79

Сассуоло: Консильи — Кириакопулос, Феррари, Кирикеш (Айхан, 87), Тольян — Локателли (Лопес, 84), Обьянг — Джуричич (Марлон, 67), Дефрель (Траоре, 67), Берарди — Капуто

Верона: Сильвестри — Чеккерини, Гюнтер (Давидович, 55), Маньяни (Бесса, 67) — Лазович, Велозу, Тамезе (Стураро, 55), Фараони (Димарко, 46) — Дзакканьи (Сальседо, 84), Барак — Лазанья

Предупреждения: Джуричич, Локателли, Траоре — Фараони, Маньяни