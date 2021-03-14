Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 27-го тура итальянской Серии А Болонья в домашних стенах уверенно обыграла Сампдорию (3:1).

Мусса Барроу вывел хозяев вперед на 27-й минуте поединка, но через 10 минут гости сумели сравнять счет благодаря точному удару от Квальяреллы. Однако под занавес первого тайма Болонья вышла вперед. Автор гола — Сванберг.

Во втором тайме хозяева продолжили доминировать, и это вылелось в забитый гол. Сориано забил на 70-й минуте и сделал счет 3:1 в пользу Болоньи.

Болонья - Сампдория 3:1

Голы: Барроу, 27, Сванберг, 41, Сориано, 70 — Квальярелла, 37

Болонья: Скорупски, Томиясу, Дейкс, Ларангейра, Сумаоро, Сориано, Сванберг (Поли, 84), Схаутен (Домингес, 69), Ольсен (Орсолини, 84), Паласио (Сансоне, 69), Барроу.

Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Феррари (Лерис, 72), Йосида, Дамсгор (Рамирес, 69), Янкто (Габбьядини, 69), Экдаль, Торсбю, Кандрева, Куальярелла.

Предупреждения: Паласио, Феррари, Ольсен, Рамирес.