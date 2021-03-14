Подопечные Антонио Конте добыли непростую победу.
Торино - Интер, getty images
14 марта 2021, 18:18
Интер в рамках поединка 27-го тура чемпионата Италии отправился в гости к Торино и добился победы в трудной игре.
Подопечные Антонио Конте смогли открыть счет усилиями Лукаку, но Санбрия довольно быстро восстановил паритет.
Тем не менее, гости все-таки смогли дожать соперника 0 победный гол забил Лаутаро под занавес встречи.
Торино — Интер 1:2
Голы: Санабрия, 70 — Лукаку, 62, Мартинес, 85
Торино: Сиригу — Мурру (Ансальди, 67), Войнович, Бремер, Иццо, Войвода (Гояк, 89) — Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Базелли (Линетти, 49) — Санабрия (Белотти, 89).
Интер: Ханданович — Бастони, де Врей, Шкриньяр - Хакими (Дармиан, 88), Гальярдини (Эриксен, 56), Перишич (Янг, 56), Барелла, Брозович (Санчес, 81) — Мартинес (Весино, 89), Лукаку.
Предупреждение: Гальярдини