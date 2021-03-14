Италия

Коллектив Стефано Пьоли не нашел в себе сил ответить на гол в начале второго тайма.

Двадцать седьмой тур итальянской Серии А не отметился вынужденными переносами поединков, поэтому был сыгран в четко установленные сроки, равномерно разместившись в два календарных дня. Поздний вечер воскресенья организаторы решили украсить за счет проведения центрального матча всего уик-энда на Апеннинском полуострове — Милан на Сан Сиро принимал неаполитанский Наполи, не имея при этом абсолютно никакого права на ошибку.

Данное условие продиктовало положение команд в турнирной таблице. "Россонери" продолжают гонку за соседями по городу, которые взгромоздились на первую строчку, и лишь продолжают наращивать отрыв от нижестоящих команд. Накануне отчетной встречи, миланский Интер одержал победу над Торино (2:1), в результате чего дистанция между командами из Европейской столицы моды увеличилась сразу до девяти очков. Прямой заинтересованности в результатах "змей" коллектив Дженнаро Гаттузо не имел, поэтому был сконцентрирован лишь непосредственно на противостоянии на Сан Сиро.

Команды начали игру в достаточно осторожном темпе. Наполи желал обеспечить себе присутствие на чужой половине поля даже в условиях игры на оборону, поэтому начал методично поджимать соперников в прессинге. Милан, как показалось, не особо страдал от необходимости избегать настырных опекунов, параллельно разыгрывая мяч на своей половине поля, поэтому коллективы спокойно приняли друг друга такими, какими они хотели себя показать со старта.

По одному серьезному моменту на команду — все, чем смогли нас порадовать футболисты по ходу первого тайма. Обе ситуации пришлись на экватор стартовой половины, но ни Зьелински, ни Леау, не смогли в итоге пробить голкиперов. Судя по тому, в каком низком темпе футболисты провожали нас на паузу, было очевидно, что хотя бы одна из сторон решит поднять скорости после перерыва. На деле оказалось, что этим захотели заниматься оба коллектива.

Получилось лучше у Наполи. Небольшое давление на чужую штрафную со старта второго тайма завершилось вычурным розыгрышем в зоне перед штрафной, который завершился резкой передачей в правый фаланг чужих владений. Политано вовремя поддержал партнером смещение с фланга, и оформил свой мяч прицельным ударом в дальний нижний угол по замысловатой траектории.

У Милана возникла острая необходимость играть с акцентом на собственную атаку после этого эпизода, что совершенно никого не удивило. Но что могли сделать "россонери" без ярко выраженного футболиста на острие атаки? Рафаэль Леау в этот вечер провел много единоборств с защитниками, но пару имевшихся у него верных возможностей забить гол не реализовал из-за недостатка хладнокровия перед ударом.

По большому счету, лучший момент Милана в этой игре — попадание Тонали ударом со штрафного с левого фланга в голову Ребича, рикошетом от которой мяч полетел в направлении Оспины, но голкипер справился. При этом, концовку матча сопровождал негативный эпизод для "россонери". Коллектив Пьоли мог бы рассчитывать на хоть какое-то количество очков, если бы явный фол Бакайоко на выходе из своей штрафной против Тео Эрнандеса был зафиксирован при просмотре главным арбитров повтора на VAR.

А так, футболисты лишний раз "закипели", а Анте Ребич на второй компенсированной минуте не нашел ничего лучше, чем рассказать о том, откуда взялся и куда следует отправиться арбитру. Очевидно, что лишь отдельным личностям такое может быть по душе. Однако этот эпизод больше повлияет на кадровый резерв Пьоли в следующих играх — в этот вечер "красно-черным" было доступно только поражение.

В следующем туре Милан сыграет гостевой поединок против Фиорентины во Флоренции, а неаполитанский Наполи ожидает свидание с риской Ромой на Стадио Олимпико.Милан —0:1Политано, 49Дж. Доннарумма — Далот, Томори, Габбья, Эрнандес — Кессье (Мейте, 67), Тонали — Кастильехо (Салемакерс, 60), Чалханоглу (Диас, 60), Крунич (Ребич, 60) — Леау (Хауге, 81).Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Руис, Демме (Бакайоко, 80), Зьелински (Эльмас, 75) — Политано (Руи, 79), Мертенс (Осимхен, 59), Инсинье.Предупреждения: Эрнандес — Максимович, Ди Лоренцо