Италия

Завершился поединок итальянского чемпионата.

Парма принимала Дженоа в матче 28-го тура Серии А.

Хозяева открыли счет уже на 16-й минуте встречи усилиями Грациано Пелле.

Гости ответили на 50-й минуте: Джанлука Скамачча поразил ворота соперника. А спустя еще 19 минут подопечные Баллардини вышли вперед благодаря дублю того же Скамаччи.

По итогу встречи Дженоа с 31-м очком поднялась на 13-ю строчку турнирной таблицы, в то время как Парма продолжила свое пребывание на 19-м месте, имея 19 баллов в своем активе.

Парма — Дженоа 1:2

Голы: Пелле, 16 — Скамачча, 50, 69

Парма: Сепе — Конти, Осарио, Бани (Гальоло), Песселья (Бузи) — Куцка, Бругман (Эрнани), Куртич (Зиркзее) — Ман, Карамо (Михаила), Пелле

Дженоа: Перин — Мазьелло, Радованович, Кришито — Чиборра (Мелегони), Стротман (Бираски), Бадель, Зайц (Ровелла), Дзаппакоста — Шомуродов (Скамачча), Дестро (Бахрами)

Предепреждения: Бани, Песселья, Пелле, Бругман — Беллардини, Радованович, Бираски