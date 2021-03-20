Италия

Вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Италии.

В 28-м туре Серии А Дженоа одержала волевую победу на выезде над Пармой.

Ключевой стала замена в составе гостей, когда на замену при счете 1:0 в пользу Пармы на поле вышел Скамакка. Именно дубль форварда генуэзцев и принес победу гостям.

Парма — Дженоа 1:2

Голы: Пелле, 16 — Скамакка, 50, 69

Парма: Сепе — Конти, Осорио, Бани (Гальоло), Пеццелла (Буси) — Куцка, Бругман (Эрнани), Куртич (Зиркзее) — Ман, Карамо (Михэилэ), Пелле

Дженоа: Перин — Мазьелло, Радованович, Кришито — Чиборра (Мелегони), Стротман (Бираски), Бадель, Зайц (Ровелла), Дзаппакоста — Шомуродов (Скамакка), Дестро (Барами)

Предупреждения: Бани, Пеццелла, Пелле, Бругман — Беллардини, Радованович, Бираски