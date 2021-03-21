Команда Андреа Пирло продолжает показывать неудовлетворительные результаты.
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21 марта 2021, 18:02
В рамках 28-го тура итальянской Серии А Ювентус неожиданно уступил Беневенто (0:1).
Несмотря на полное превосходство туринской команды, Беневенто удалось вырвать победу. Единственный мяч за "ведьм" во втором тайме забил Адольфо Гайч.
Таким образом Ювентус за 10 туров до конца чемпионата отстает от первого Интера на 10 очков. Беневенто пока 16-й.
Ювентус - Беневенто 0:1
Ювентус: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Кулусевски, Артур (Бентанкур, 73), Бернардески, Рабьо (Маккенни, 73), Кьеза, Роналду, Мората.
Беневенто: Монтипо, Барба, Кальдирола, Туйя, Фулон (Тельо, 73), Хетемай (Дабо, 83), Виола, Ионицэ, Импрота, Лападула (Капрари, 73), Гайч (Ди Серио, 83).
Предупреждения: Туйя, Бернардески, Барба, Тельо.