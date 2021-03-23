Италия

Полузащитник Милана добавил интриги в непростой переговорный процесс со своим клубом о продлении контракта.

В текущий момент сезона, в большинстве стран установлена пауза на матчи национальных сборных, во время которой игрокам из разных клубов приходится совершать перелеты из своих городов базирования в расположения национальных команд.

Во время одного из таковых, турецким журналистам удалось застать в аэропорту Стамбула своего соотечественника — полузащитника итальянского Милана Хакана Чалханоглу, который как раз прилетел на родину для отбытия в тренировочный лагерь сборной Турции.

Представителям СМИ удалось задать вопрос футболисту о возможных вариантах его дальнейшего развития карьеры, на что Хакан ответил следующее: "У меня есть тату льва потому, что я — фанат Галатасарая и надеюсь, что когда-нибудь в будущем смогу сыграть за этот клуб. Почему бы и нет?", — привел слова футболиста итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что, наряду с регулярными выступлениями в составе "россонери", турецкий футболист все никак не может сойтись с клубом в вопросе обновленной заработной платы во время переговоров о продлении контракта, актуальные сроки которого подходят к концу летом 2021 года.

В текущем сезоне Чалханоглу провел за Милан уже 33 поединка, сумев отличиться семью забитыми мячами и отдав одну голевую передачу.

Его текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

В ближайшее время сборную Турции ожидают матчи против Нидерландов, Норвегии и Латвии в рамках отбора на чемпионат мира-2022.