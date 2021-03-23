Италия

Украинский хавбек высказался о первом матче своего соотечественника за бергамасков в чемпионате Италии.

В поединке 28-го тура итальянской Серии А против Вероны полузащитник Аталанты Виктор Коваленко дебютировал в итальянской Серии А, выйдя на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского, который высказался о данном событии.

"Игра против Вероны в Серии А? Каждые три очка на вес золота. Все очень довольны. Хорошая реакция на вылет из Лиги чемпионов от Реала. Сейчас чемпионат на первом месте".

"Дебют Коваленко? Я его хочу поздравить. Витя очень хорошо работал на тренировках. Все должны понимать, что непросто заиграть в Италии, перейти в Аталанту и сразу делать какие-то фантастические вещи. Ему нужно время на адаптацию. Все в его руках. На тренировках видно, что он не выпадает, хорошо работает и у него многое получается. Просто первое время ему нужно было подтянуть физическую готовность. Сейчас он еще подтянет тактические моменты и я думаю, что он будет очень полезен для Аталанты", - заявил Малиновский в программе Футбол NEWS.

Также украинец поделился своими ожиданиями от предстоящего стартового матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции, который пройдет 24 марта.

"Я думаю, что все в тонусе. Чемпионат заканчивается. Это очень важно. Это не та игра, которую мы играли с Францией, когда много ребят выпало. И это не та игра, которая была после отпуска с Испанией (0:4). Это будет совсем другая игра. Я думаю, все физически готовы, и это очень важно", — добавил Руслан.

Напомним, ранее Виктор Коваленко прокомментировал свой дебют в Серии А за Аталанту.

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