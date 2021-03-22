Италия

Украинский хавбек поделился своими эмоциями от своего первого матча в итальянском чемпионате.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Виктор Коваленко прокомментировал свой дебют в итальянской Серии А, который произошел вчера в матче 28-го тура против Вероны, где он в концовке игры заменил Руслана Малиновского.

"Первая для меня. Это очень важно. Шаг за шагом будем двигаться к своей мечте. Каждый раз – это новые и волнующе эмоции для меня. Я очень счастлив.

Замена на Малиновского? Я, скорее всего, хотел, чтобы Руслан доиграл, потому что он сыграл отличный матч. Мне хотелось просто выйти, вместо кого – неважно.

Первое время в Аталанте было тяжело – языковой барьер, а сейчас начинаю понимать все, что требует тренер, игроки. Сейчас все хорошо", — сказал Коваленко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Также украинец поделился своими ожиданиями от предстоящего стартового матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции, который пройдет 24 марта.

"Уже был горький опыт игры с ними (последний товарищеский матч завершился со счетом 7:1 в пользу французов — прим.). Андрей Николаевич расскажет, как играть, и мы приедем с хорошим настроением", — добавил Коваленко.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку в 2021 году.